Feliz, palmeirense Keno ri de comparações com Ronaldinho

Responsável por três assistências no triunfo sobre o Atlético-GO, alcançado na tarde de domingo, Keno protagonizou uma série de memes desde então. Contente pela exibição no Campeonato Brasileiro, o veloz atacante palmeirense riu das comparações com o astro Ronaldinho Gaúcho nesta segunda-feira.

No embalo de sua atuação inspirada em Goiânia, o jogador contratado pelo Palmeiras nesta temporada voltou a ser chamado de Kenaldinho. Já o perfil oficial do clube no Twitter se referiu ao atacante como Rabiskeno ao exibir alguns de seus lances no domingo.

“Admiro muito (o Ronaldinho Gaúcho). Vi as fotos hoje de manhã e acho que não parece muito, não. Queria eu ter o futebol dele (risos). Fico feliz. Desde o ano passado, quando estava no Santa Cruz, falavam Kenaldinho. Fico feliz pela comparação”, afirmou o palmeirense.

No primeiro gol diante do Atlético-GO, Keno disparou pela direita e tirou a marcação antes de rolar para finalização certeira de Willian. No segundo, o atacante usou sua habilidade para tocar entre dois adversários, deixando Moisés na cara do gol. No terceiro, ele cruzou para cabeçada de Dudu.

Questionado sobre a assistência mais bonita, Keno não titubeou. “A do Moisés. Pensei em tocar no chão, mas, como o adversário fechou, toquei por cima, porque ele não poderia colocar a mão dentro da área. A bola passou e o Moisés fez o gol”, explicou o atacante.

Após cruzar para o gol de Dudu, Keno pareceu sentir lesão. O atacante permaneceu em campo em Goiânia, mas pouco depois acabou substituído por Erik. Uma avaliação conduzida nesta segunda-feira não detectou qualquer problema, já que o atleta teve apenas cãibras.

Com 47 pontos ganhos, 11 a menos que o Corinthians, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela 29ª rodada do torneio nacional, o time alviverde encara a Ponte Preta, no Estádio do Pacaembu.