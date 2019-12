Justiça determina torcida única no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras

Às 16 horas deste domingo, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão. Por determinação da Justiça, confirmada neste sábado, a partida será realizada apenas com torcedores do time local.

Por meio de seu perfil no Twittter, o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) informou que a Justiça atendeu seu pedido e determinou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Mineira de Futebol (FMF) realizem a partida com torcida única. O MP-MG entende que a medida é necessária por questão de segurança.

Além de proibir o Cruzeiro de vender ingressos para a torcida visitante, a Justiça estabelece uma multa de R$ 10 mil por bilhete comercializado. A decisão inclui ainda a expedição de um ofício à Polícia Rodoviária Estadual para monitorar eventual deslocamento de palmeirenses a Belo Horizonte.

A partida a ser disputada no Estádio do Mineirão pode selar o rebaixamento do Cruzeiro à Série B do Campeonato Brasileiro. Para evitar a queda, o time local precisa vencer o Palmeiras e o Ceará não pode pontuar contra o Botafogo no Engenhão. Todos os jogos da rodada começam às 16 horas de domingo.

