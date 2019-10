Jean pode ser titular duas vezes seguidas pela primeira vez no ano

Às 18 horas (de Brasília) deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Avaí, no Estádio da Ressacada. Contra o time catarinense, o veterano Jean pode fazer dois jogos seguidos como titular pela primeira vez em 2019.

Luiz Felipe Scolari usou Jean desde o início nos confrontos com Santos (3 x 2) e Atlético-MG (1 x 1), pelas 32ª e 33ª rodadas do Campeonato Brasileiro 2018, respectivamente. Substituído por Guerra aos 28 minutos da etapa complementar no primeiro jogo, ele disputou a segunda partida inteira.

A partir de então, o jogador de 33 anos de idade não voltou a participar de duas partidas consecutivas desde o início. Em 2019, com a concorrência de Mayke e Marcos Rocha na lateral direita, Jean fez apenas oito jogos – no último, contra o Athletico-PR, precisou ser substituído por desgaste físico.

Atualmente, Marcos Rocha sente incômodo muscular e deve desfalcar o Palmeiras contra o Avaí. Já Mayke, recuperado de cirurgia, pode enfim ser relacionado pelo técnico Mano Menezes, mas não joga desde o dia 17 de agosto, data do empate por 1 a 1 contra o Grêmio.

O Palmeiras tem outros problemas para enfrentar o Avaí. O zagueiro Gustavo Gomez, advertido com o terceiro cartão amarelo no empate contra o Athletico-PR, é desfalque certo. O atacante Willian, mais um com incômodo muscular, também deve ficar fora.

O time alviverde tem como escalação provavel Weverton; Jean, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Deyverson. Com 54 pontos, 10 a menos do que o Flamengo, o Palmeiras é o vice-líder do Campeonato Brasileiro.