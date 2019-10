Mano indica mudanças no Palmeiras para enfrentar o Avaí

O Palmeiras, adversário do Avaí no Campeonato Brasileiro, treinou na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. Em uma atividade aberta à imprensa, o técnico Mano Menezes indiciou que o time terá mudanças na escalação para o confronto com o time catarinense.

Na primeira movimentação, a comissão técnica, em campo reduzido, separou dois grupos. No time de ataque, atuaram Jean, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Carlos Eduardo e Deyverson. Faltaram, portanto, os zagueiros Luan e Vitor Hugo, integrantes da equipe de defesa.

Gustavo Scarpa, Ramires e Luiz Adriano realizaram movimentações físicas internas e no gramado. Poupado no empate contra o Athletico-PR, o meia tem chances de ser relacionado diante do Avaí. Marcos Rocha e Willian, com incômodos musculares, deram sequência aos seus cronogramas no centro de excelência.

Um desfalque certo para o time alviverde em Santa Catarina é o zagueiro Gustavo Gomez, advertido com o terceiro cartão amarelo por reclamação no recente confronto com o Athletico-PR. Assim, a tendência é que Luan ganhe uma chance entre os titulares.

O técnico Mano Menezes concede entrevista na manhã desta sexta-feira, logo após o treinamento, que será fechado à imprensa. O Palmeiras tem a seguinte escalação provável: Weverton; Jean, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Deyverson.

O duelo entre Palmeiras e Avaí, válido pela 28ª rodada, está marcado para as 18 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Ressacada. Com 54 pontos ganhos, 10 a menos do que o Flamengo, o time alviverde detém a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.