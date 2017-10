Jean, Mina e Guerra participam de treino em campo com reservas

Algoz do Atlético-GO na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. O lateral direito Jean, o zagueiro Yerry Mina e o meia Alejandro Guerra participaram da atividade em campo com os reservas.

Guerra foi liberado pelo clube para resolver problemas particulares e nem viajou para enfrentar o Atlético-GO na tarde do último domingo. Nesta segunda, porém, o meio-campista venezuelano participou normalmente dos trabalhos em campo reduzido dirigidos por Alberto Valentim.

Mina, por sua vez, sofreu uma fratura em um osso do pé esquerdo durante o confronto com Barcelona de Guaiaquil, no último dia 9 de agosto, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O zagueiro passou por cirurgia e, nesta segunda, participou das atividades junto com os companheiros pela primeira vez.

Já Jean vem sofrendo com desgaste muscular. Escalado como titular na derrota diante do Santos, o lateral direito desfalcou o Palmeiras nos dois últimos jogos, contra Bahia e Atlético-GO. Nesta segunda-feira, ele foi usado por Alberto Valentim apenas em parte das atividades em campo.

Os atletas que foram titulares no triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-GO fizeram atividades regenerativas nas dependências internas da Academia de Futebol. Assim como o atacante Roger Guedes, barrado por comportamento inadequado no dia a dia.

O diretor de futebol Alexandre Mattos e o presidente Maurício Galiotte passaram pelo gramado da Academia de Futebol. Desde a saída de Cuca, confirmada na última sexta-feira, o favorito para comandar o Palmeiras é Mano Menezes, vinculado ao Cruzeiro apenas até o final do ano.

Com 47 pontos ganhos, 11 a menos que o Corinthians, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela 29ª rodada do torneio nacional, o time alviverde encara a Ponte Preta, no Estádio do Pacaembu.