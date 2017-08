Invicto, Jailson recebe 3º amarelo e está fora contra o Atlético-PR

O goleiro Jailson manteve sua longa sequência de jogos sem derrota pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Advertido com o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Botafogo no Estádio Nilton Santos, o atleta está fora contra o Atlético-PR.

O Palmeiras garantiu a vitória no Rio de Janeiro com um gol marcado pelo atacante Deyverson aos 40 minutos da etapa complementar. Nos instantes finais da partida, Jailson acabou recebendo o cartão amarelo das mãos do árbitro Rafael Traci.

O goleiro precisou de apenas quatro partidas no Campeonato Brasileiro para ser suspenso, já que também foi advertido nos recentes duelos com Flamengo e Sport. Jailson jamais foi derrotado pelo Palmeiras no torneio, acumulando um retrospecto de 17 vitórias e seis empates, recorde na história do clube.

Sem Jailson, o técnico Cuca deve promover o retorno de Fernando Prass diante do Atlético-PR. Com as mesmas 41 partidas disputadas nesta temporada, o camisa 1 e o atacante Willian são os atletas que mais entraram em campo pelo Palmeiras em 2017.

Cuca planeja escalar um time reserva para enfrentar o Atlético-PR a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália. A ideia do técnico é poupar os titulares para o jogo contra o Barcelona de Guiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, previsto para quarta-feira, na arena.