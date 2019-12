Interino diz que terminar em segundo é “diferente” e vê Palmeiras na briga

Auxiliar da comissão técnica fixa do clube, Andrey Lopes cumpriu com êxito a missão de fazer o Palmeiras reencontrar o caminho das vitórias. Diante do Goiás, a equipe paulista jogou um bom futebol sem utilizar um centroavante, venceu por elásticos 5 a 1 e se manteve na briga pela vice-liderança.

“Sou funcionário do clube há dois anos. Estou com esse plantel nesse período, conheço bem eles, foi tranquilo e dei sequência ao trabalho. A proposta foi em cima do adversário, e deu certo. Até um determinado período inicial do jogo o Goiás dominou a partida, são momentos do jogo. Quando encaixou tivemos melhores situações”, analisou.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 71 pontos e igualou a pontuação do vice-líder Santos, mas segue em terceiro por conta do número de triunfos, o primeiro critério de desempate. A equipe fecha a participação no Brasileiro diante do Cruzeiro, neste domingo, ás 16 horas (de Brasília), no Mineirão.

“Colocamos isso ali no vestiário, a importância de termos encostado no Santos de novo pela derrota deles ontem. Estamos vivos pela segunda colocação, tem premiação, é diferente acabar em segundo. Vamos lá para Minas fazer a nossa parte e tentar conquistar um bom resultado”, afirmou.

Por fim, Andrey Lopes comentou a atuação de Veron, que entrou na segunda etapa e marcou os primeiros gols como profissional. “Fico feliz por ele. Trabalhei por muito tempo com a base, no Inter e no Grêmio também. Fico feliz de ter essa participação minha na transição do Veron”, declarou.

“É um menino que tem muita qualidade, então cabe a nós, gradativamente, com calma e tranquilidade, lançar ele no Palmeiras, botar ele para jogar. De fato, ele vai dar muitas alegrias para a torcida”, finalizou.