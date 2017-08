Instável, Palmeiras reencontra rival do título de 2016 no Palestra

O Palmeiras encerrou um jejum de 22 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro com um triunfo sobre a Chapecoense, alcançado em novembro de 2016. Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, em um momento de instabilidade, o time dirigido por Cuca reencontra o adversário no Palestra Itália.

No último dia 27 de novembro, diante de 40.986 torcedores, um recorde na história do estádio, o Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0, gol do lateral direito Fabiano. Assim, com 77 pontos em 37 rodadas, garantiu o título brasileiro de maneira antecipada.

O confronto com a Chapecoense marcou o final da breve trajetória de Gabriel Jesus com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Negociado com o Manchester City, o atacante não participou do triunfo sobre o Vitória pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

A partida disputada em 27 de novembro também está na história por ser a última da Chapecoense antes do acidente aéreo que vitimou a delegação a caminho de Medellin. Na Colômbia, o time catarinense disputaria a decisão da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional.

O Palmeiras foi um dos clubes que mais contribuíram com o reerguimento da Chapecoense após o acidente ao emprestar o lateral direito João Pedro, o zagueiro Nathan e o volante Amaral. No começo de 2017, na Arena Condá, os dois clubes ainda disputaram um amistoso beneficente.

Se em 2016 o clima antes do jogo entre Palmeiras e Chapecoense era festivo no Palestra Itália, o duelo deste domingo será realizado em ambiente de cobrança, uma vez que o time mandante foi eliminado de forma precoce do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Com uma desvantagem significativa em relação ao Corinthians na tabela de classificação, o Palmeiras tem como meta encerrar o Brasileiro na zona de classificação à Copa Libertadores 2018. Neste contexto, vencer a Chapecoense proporcionaria algum alívio aos questionados Cuca, Alexandre Mattos e Maurício Galiotte.