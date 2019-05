“Ingrato” e “Mercenário”: torcedores do Palmeiras se manifestam contra Goulart

A torcida do Palmeiras não demorou a se manifestar após a rescisão de Ricardo Goulart com o Palmeiras. Em uma postagem no Instagram do atleta, que mostra sua esposa, grávida de gêmeos, alguns torcedores fizeram comentários. Em sua maioria, o jogador recebeu críticas.

“Mercenario do c****, que nunca mais passe perto do Palmeiras”, escreveu um dos palmeirenses com o comentário mais curtido da foto. “Tá podre! Devolve para a China! Quem sabe comendo carne de cachorro ele não melhore”, digitou outro.

O camisa 11 pediu a rescisão de contrato nesta quinta-feira para renovar seu vínculo com os chineses por cinco temporadas com um valor que se aproxima do dobro do salário que recebia na Ásia. O Verdão será ressarcido pelo Guangzhou pelos gastos até o momento e não terá prejuízos financeiros com a operação.

“Sacanagem sair do Verdão agora. Veio machucado, passou maior tempo machucado e ganhando milhões e agora vai embora, ingrato”, comentou uma torcedora. Em meio às manifestações, poucas foram as mensagens de apoio ao atleta, lesionado.

“Muito obrigado Goulart por tudo. As nossas portas estarão sempre abertas”, escreveu um dos poucos torcedores com mensagens positivas.

Ricardo Goulart passou no último dia 2 de maio por uma grave artroscopia no joelho direito que envolveu a retirada de parte (não mensurada) do menisco lateral. O Palmeiras apostava que o jogador voltasse da lesão em condições plenas de atuar e cogitava, inclusive, uma melhora em seu futebol, fruto de trabalhos diferenciados e de melhores hábitos do jogador fora de campo. O problema físico, no entanto, abalou o atleta emocionalmente e o fez repensar os planos futuros para a carreira.

Pelo Alviverde, Ricardo Goulart marcou quatro gols e deu três assistências em 12 jogos. Ele estava emprestado pelo Guangzhou até o final da temporada, com opção de compra pré-fixada ao final do contrato. Sua última partida foi na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, no dia 28 de abril, no Allianz Parque.