Ricardo Goulart rescinde contrato com o Palmeiras e volta para a China

Ricardo Goulart não é mais jogador do Palmeiras. O Verdão protocolou no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a rescisão de contrato do jogador, que voltará para o Guangzhou Evergrande, da China, onde ampliará seu vínculo por cinco temporadas – o atual se encerra ao final de 2020.

O camisa 11 pediu a rescisão de contrato nesta quinta-feira para renovar seu vínculo com os chineses por cinco temporadas com um valor que se aproxima do dobro do salário que recebia na Ásia. O Verdão será ressarcido pelo Guangzhou pelos gastos até o momento e não terá prejuízos financeiros com a operação.

Ricardo Goulart passou no último dia 2 de maio por uma grave artroscopia no joelho direito que envolveu a retirada de parte (não mensurada) do menisco lateral. Em recuperação cirúrgica, o meia-atacante, pela avaliação do Núcleo de Saúde e Performance, já teria condições de entrar em campo em apenas uma semana, caso fosse necessário. A equipe clínica do clube, porém, tinha o plano de liberá-lo apenas após a Copa América.

O Palmeiras apostava que o jogador voltasse da lesão em condições plenas de atuar e cogitava, inclusive, uma melhora em seu futebol, fruto de trabalhos diferenciados e de melhores hábitos do jogador fora de campo. O problema físico, no entanto, abalou o atleta emocionalmente e o fez repensar os planos futuros para a carreira.

É importante salientar que o problema no joelho do atleta não tem correlação com sua pré-temporada ‘mais curta’. Ele estreou no dia 19 de fevereiro, após estar sem jogar desde o dia 18 de setembro do ano passado. Já a lesão ocorreu no jogo contra o Fortaleza, no dia 28 de abril.

Pelo Alviverde, Ricardo Goulart marcou quatro gols e deu três assistências em 12 jogos. Ele estava emprestado pelo Guangzhou até o final da temporada, com opção de compra pré-fixada ao final do contrato. Sua última partida foi na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, no dia 28 de abril, no Allianz Parque.