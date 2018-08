Há oito jogos sem sofrer gol, Palmeiras pode igualar série de 1973

Diante do Internacional, o Palmeiras defende a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo uma sequência de oito partidas consecutivas sem tomar gols. No Estádio Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde pode igualar uma marca lograda nas temporadas de 1973 e 1969.

O Palmeiras passou intacto por Paraná (3 x 0), Bahia (0 x 0), América-MG (0 x 0), Cerro Porteño (2 x 0), Vasco da Gama (1 x 0), Bahia (1 x 0), Vitória (3 x 0) e Botafogo (2 x 0). Nos primeiros dois jogos, disputados antes da chegada de Luiz Felipe Scolari, Wesley Carvalho (técnico do sub-20) e Paulo Turra (auxiliar) dirigiram o time.

“O Felipão vem trabalhando muito bem a parte defensiva. Atualmente, não tem mais espaço para o jogador que atua só com a bola no pé. Lá na frente, já iniciamos a marcação para que o adversário tenha dificuldade de chegar ao nosso gol”, afirmou o combativo Willian.

Ao longo de seus 104 anos, completados justamente neste domingo, o clube alviverde passou exatas nove partidas consecutivas sem sofrer gols nas temporadas de 1973 e 1969. A maior série de jogos seguidos (12) com a defesa intacta foi alcançada em 1987.

Em Porto Alegre, a tendência é que a linha defensiva do Palmeiras sofra mudanças. Como decide uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores com o Cerro Porteño na noite de quinta-feira, Felipão deve escalar um time reserva contra o Inter, repetindo expediente adotado antes de confrontos decisivos por torneios eliminatórios.

Uma possível formação para o duelo tem Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Victor Luis; Thiago Santos, Jean e Lucas Lima; Artur, Hyoran e Deyverson. Com 36 pontos, cinco a menos do que o vice-líder Internacional, o Palmeiras inicia a rodada no quinto posto.

Veja maiores sequências do Palmeiras sem sofrer gol:

12 jogos

08/04/1987 a 17/05/1987

9 jogos

12/01/1969 a 23/01/1969

14/10/1973 a 15/11/1973

8 jogos

22/08/1965 a 28/09/1965

7 jogos

05/12/1971 a 22/01/1972

26/03/1978 a 27/04/1978

26/03/1989 a 20/04/1989

24/10/1992 a 15/11/1992

6 jogos

04/05/1941 a 15/06/1941

08/07/1972 a 03/08/1972

27/01/1974 a 13/02/1974

28/01/1976 a 22/02/1976

14/07/1991 a 24/07/1991

01/12/1993 a 26/01/1994

15/06/1994 a 09/07/1994

14/09/2008 a 01/10/2008

29/07/2018 a 16/08/2018