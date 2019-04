Há 24 jogos invicto no Brasileiro, Palmeiras se aproxima de recorde

Ao estrear no Campeonato Brasileiro com goleada sobre o Fortaleza, o Palmeiras completou a 24ª partida consecutiva sem derrota pelo torneio nacional. O time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari já se aproxima do recorde estabelecido pela Academia de Futebol nos anos 1970.

Rumo ao título da edição de 2018 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras passou 23 partidas sem derrota (17 vitórias e seis empates). Com a goleada sobre o Fortaleza no Allianz Parque, portanto, a equipe alviverde acrescentou mais um triunfo à sequência.

A série de 24 jogos seguidos sem derrota já é a segunda melhor marca do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O recorde é detido pelo time que, sob o comando do técnico Oswaldo Brandão, passou 26 jogos invicto entre as edições de 1972 e 1973 (18 vitórias e oito empates), ambas vencidas pelo clube alviverde.

O Palmeiras tentará aumentar ainda mais sua longa sequência sem tropeços a partir das 16 horas (de Brasília) desta quarta-feira, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé. O time de Felipão pode igualar a série de Brandão diante do Internacional e superá-la contra o Atlético-MG.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Zé Rafael (2), Marcos Rocha e Bruno Henrique construíram a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com os mesmos três pontos e quatro gols de saldo, a equipe alviverde e o Ceará figuram no topo da tabela de classificação.