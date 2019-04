Zé Rafael brilha e Palmeiras goleia Fortaleza na estreia pelo Brasileiro

O Palmeiras estreou na edição de 2019 do Campeonato Brasileiro de forma bem-sucedida na noite deste domingo. No Allianz Parque, com dois gols e uma assistência do inspirado Zé Rafael, o atual campeão nacional iniciou a defesa de seu título ao ganhar por 4 a 0 do Fortaleza.

Com os mesmos quatro gols de saldo, Palmeiras e Ceará aparecem no topo da tabela de classificação do torneio nacional – o time nordestino goleou o recém-promovido CSA. Dirigido pelo ex-goleiro Rogério Ceni, o Fortaleza, em seu retorno à elite, está zerado.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo às 16 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira para enfrentar o CSA, no Estádio Rei Pelé. Na mesma data, feriado pelo Dia do Trabalho, o Fortaleza pega o Athletico-PR às 21h30, no Castelão.

Primeiro tempo sem sustos

O Palmeiras foi superior desde o início e chegou a marcar logo aos 8 minutos do primeiro tempo, mas o lance acabou anulado. Após cruzamento de Diogo Barbosa, Deyverson ajeitou de cabeça para chute de Bruno Henrique. Dudu conferiu no rebote e a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR.

Com desconforto físico, Ricardo Goulart foi substituído por Zé Rafael. Aos 16 minutos, pouco depois de entrar, o meia marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras. Ele recebeu cruzamento rasteiro de Diogo Barbosa da esquerda, dominou dentro da área e chutou cruzado.

O Palmeiras ainda desperdiçou uma grande oportunidade para marcar o segundo durante a etapa inicial. Zé Rafael carregou pelo meio e rolou na direita para Dudu. Sem ser incomodado pela marcação, o atacante bateu para boa defesa do goleiro Felipe Alves.

Palmeiras deslancha

O Fortaleza tomou dois sustos logo no começo do segundo tempo. Após cruzamento vindo da direita, Deyverson cabeceou para grande defesa do goleiro Felipe Alves. Pouco depois, Deyverson pegou a sobra pela direita e Quintero, de cabeça, quase marcou contra.

O time alviverde conseguiu ampliar a vantagem aos 13 minutos da etapa complementar. Zé Rafael recebeu de Bruno Henrique pela esquerda e cruzou rasteiro. Do outro lado, Marcos Rocha apareceu para completar com o gol vazio e marcar o segundo do Palmeiras.

Aos 25 minutos, pouco depois de Weverton fazer duas grandes defesas em chutes de Osvaldo, Marcos Rocha cobrou arremesso lateral para a área e Zé Rafael cabeceou para as redes na segunda trave. Nos acréscimos, Marcos Rocha cruzou da direita e Hyoran furou, mas a bola sobrou na medida para Bruno Henrique fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 x 0 FORTALEZA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 28 de abril de 2019

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA) e Helton Nunes (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Publico: 26.701

Renda: R$ 1.473.177,20

Cartões amarelos: Deyverson (PAL); Carlinhos e Osvaldo (FOR)

Gols:

PALMEIRAS: Zé Rafael, aos 8 minutos do 1º Tempo e aos 25 minutos do 2º Tempo, Marcos Rocha, aos 13 minutos do 2º Tempo, e Bruno Henrique, aos 45 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart (Zé Rafael); Dudu (Hyoran), Gustavo Scarpa (Lucas Lima) e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Quintero, Carlinhos; Felipe, Paulo Roberto e Edinho (Marcinho); Osvaldo (Gabriel Dias), Wellington Paulista e Júnior Santos (Kieza)

Técnico: Rogério Ceni