Gustavo Scarpa aparece no BID e está livre para jogar pelo Palmeiras

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta sexta-feira Gustavo Scarpa como novo jogador do Palmeiras. Após (re)assinar seu contrato com o Verdão, o atleta teve o nome publicado o no BID (Boletim Informativo Diário).

Convocado por Roger Machado para a intertemporada do Palmeiras, o camisa 14 já viajou com o grupo para o Panamá, onde fará treinos e dois amistosos. Gustavo Scarpa não joga há mais de três meses – sua última partida foi no dia 11 de março. Desde então, ele vinha mantendo a forma com um preparador físico particular, em Hortolândia (SP).

Na terça-feira, após o TST (Tribunal Superior do Trabalho) conceder habeas corpus ao jogador, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou no BID (Boletim Informativo Diário) a rescisão de contrato de Scarpa com o Fluminense. Desde então, o meia teve seu destino nas mãos e optou pelo Alviverde.

O atleta e seus empresários tinham uma oferta milionária de um clube da Arábia Saudita, além de sondagens do Benfica-POR. A opção do jogador, porém, foi reassinar seu contrato com o Palestra, no valor de 6 milhões de euros, pagos em luvas a Scarpa – este havia sido suspenso por cláusula contratual em virtude do imbróglio jurídico com o Fluminense.

No entanto, independentemente da decisão do meia, o Fluminense entrará com recurso no TST. Se conseguir derrubar o habeas corpus, o Tricolor volta a ter o vínculo do atleta. Se ele tivesse optado pela Arábia, o procedimento seria o mesmo, sendo que caso o clube estrangeiro descumprisse ordem do TST, o time das Laranjeiras poderia acionar a Fifa, que tem órgãos para definir a situação.