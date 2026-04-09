Gómez vê empate justo em estreia na Libertadores e exalta esforço do Palmeiras: "Tentamos até o fim"

O Palmeiras estreou na Copa Libertadores na noite desta quarta-feira e empatou por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL). O capitão Gustavo Gómez analisou o resultado do duelo da primeira rodada da fase de grupos e lamentou as chances perdidas do Verdão.

"A verdade é que viemos buscar uma vitória, mas eles encontraram um pênalti no começo da partida. Tentamos empatar no primeiro tempo. Por sorte conseguimos no segundo e lutamos até o final para poder levar os três pontos. Um campo difícil, viemos de uma partida muito intensa em Salvador, na Bahia, e a equipe sentiu um pouco fisicamente. Acredito que o resultado foi justo", analisou.

"Sabíamos que seria uma partida complexa por todo o contexto. O campo, o clima... Como disse, viemos de várias partidas intensas, viagens muito longas: São Paulo a Salvador e de Salvador a Cartagena. Tentamos até o fim, tivemos a chance, mas não conseguimos converter. O empate, pelo contexto da partida, é justo", seguiu o zagueiro.

O Junior abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com gol de pênalti de Téo Gutierrez. O Palmeiras, por sua vez, buscou o empate na etapa final, com gol de Ramón Sosa.

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