Goulart é apresentado, fala em ansiedade para jogar, mas não coloca prazo

Ricardo Goulart foi apresentado no final da manhã desta quarta-feira, em uma sede da Faculdade das Américas, patrocinadora do Palmeiras, próximo à Avenida Paulista. Em entrevista coletiva, o novo camisa 11 alviverde fugiu das perguntas sobre a data de seu retorno aos gramados.

“Se fosse pela minha vontade, eu já jogava ontem. Mas tem que respeitar o processo de tratamento. Eu brinco com o pessoal do departamento médico e peço: ‘Me libera, me libera’. E eles falam: ‘Calma’ (risos). Tem que pensar num todo, não só em mim. Ninguém quer me prejudicar, eles querem me deixar 110% na mão do Felipão”, afirmou.

Goulart está recuperado de uma artroscopia no joelho direito, que ocorreu na última semana de outubro de 2018. Ele foi liberado pelo BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para atuar pelo clube na última segunda-feira.

“Meu nome já saiu no BID. Mas está sendo um processo. Passei por uma artroscopia, graças a Deus está evoluindo a cada dia. (Na terça-feira) Treinei com o grupo, e comecei a me enturmar. Hoje estar vestindo essa camisa aqui é uma emoção muito grande, espero dar o meu melhor e ser muito feliz”, completou.

Goulart disputa a última vaga entre os 26 atletas que podem ser inscritos no Campeonato Paulista. Além dele, Juninho, Fabiano, Matheus Fernandes, Guerra, Hyoran e Arthur Cabral disputam a posição.

“E para jogar nesse grupo qualificado, eu tenho que estar 110%, 120%. Vamos com calma, tem essa semana aberta ainda. Durante a semana vamos conversar com a comissão técnica, com o Departamento médico, e vamos passo a passo”, finalizou o reforço.

Há 20 dias, a Gazeta Esportiva noticiou em primeira mão o planejamento do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para ter Ricardo Goulart no Campeonato Paulista e estreando já no mês de fevereiro. Felipão recentemente confirmou a possibilidade.