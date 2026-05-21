Gómez avalia cobranças sobre Abel no Palmeiras e evita polêmica: "Não devemos censurar"

O zagueiro Gustavo Gómez saiu em defesa do grupo do Palmeiras após a derrota para o Cerro Porteño por 1 a 0, pela Libertadores, e comentou sobre a pressão exercida nas redes sociais em momentos de resultados negativos. Na manhã desta quinta-feira, a Manche Verde, principal organizada do Verdão, pediu a saída de Abel Ferreira.

“Um treinador me ensinou que não devemos entrar em redes sociais após derrotas. Temos liberdade de expressão, cada um pode falar. Acho legal isso, não devemos censurar ninguém. Liberdade e amor são as melhores coisas que Deus deu para nós. O futebol é passional e pouco racional”, afirmou durante entrevista, ao receber homenagem na sala de troféus do Nubank Parque.

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O defensor também ressaltou que o grupo trabalha diariamente para corrigir erros e manter o Palmeiras competitivo nas principais competições da temporada. Segundo Gómez, o torcedor pode confiar no comprometimento do elenco e da comissão técnica.

“Sabemos tudo o que trabalhamos no dia a dia, o que temos que melhorar e manter. O torcedor pode ficar tranquilo porque nós trabalhamos para melhorar nos detalhes. Nos preparamos para cada jogo com profissionalismo”, declarou.

ÍDOLO ALVIVERDE! 💚 Atleta que mais levantou taças com a camisa do Verdão (13) e 3º com mais jogos neste século (410), Gustavo Gómez foi homenageado na Sala de Troféus do Palmeiras. Obrigado por tudo e que venham muito mais conquistas, 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂́𝒏! 🫡🇵🇾 pic.twitter.com/XhT7BABBGa — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 21, 2026

Mesmo após o revés na Libertadores, o Palmeiras segue vivo nas principais disputas da temporada. O clube é líder do Campeonato Brasileiro e está próximo de confirmar a classificação para o mata-mata continental.

Gustavo Gómez ainda destacou que o futebol não permite previsões exatas e reforçou a necessidade de equilíbrio em momentos de cobrança.

“O futebol é muito legal justamente por não ser uma ciência exata. Não tenho nada a falar”, concluiu.

Próximo jogo

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)