Galiotte vibra com início de Felipão e valoriza “unidade” no Palmeiras

Em um início bem-sucedido de trabalho, o técnico Luiz Felipe Scolari acumula uma sequência de cinco vitórias e dois empates no Palmeiras. O presidente Maurício Galiotte, satisfeito, sente que o clima no vestiário é o ideal após a chegada do experiente treinador.

“Até então, vem dando tudo certo, porque o Felipão está muito animado e contente. Abraçou o grupo e foi abraçado pelos jogadores. A gente precisava dessa unidade. Eu tinha esse sentimento: o Palmeiras precisava de algo a mais e era criar uma unidade. Acho que, agora, conseguimos”, disse Galiotte na festa de aniversário do clube.

Embalado, o Palmeiras construiu uma série de nove partidas consecutivas sem sofrer gols, marca lograda apenas nas temporadas de 1969 e 1973. Ao justificar a dispensa de Roger Machado, que mantinha desempenho irregular, Galiotte falou sobre o desejo de ver um novo comportamento em campo.

“Muitas vezes, avaliamos que a postura não era a ideal. Então, decidimos pela mudança de perfil do treinador e trouxemos um que conhece o Palmeiras, que tem história, que voltou para a casa, extremamente motivado, respeitado e vencedor”, comentou Galiotte.

Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras encara o Cerro Porteño nas oitavas de final da Copa Libertadores e duela com o Cruzeiro na semi da Copa do Brasil. Segundo Galiotte, nunca houver qualquer receio com a volta do técnico, visto por alguns como ultrapassado.

“Nós tínhamos uma expectativa muito positiva em relação ao Felipão. Eu tinha 100% de certeza”, afirmou o dirigente. “Temos um vestiário bastante leve e unido. Nossa expectativa é que as coisas aconteçam dentro de campo”, completou o presidente palmeirense.