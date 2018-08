Anfitrião de Sanchez, Galiotte diz: “Não há problema com Corinthians”

Com uma festa restrita a convidados, o Palmeiras celebra seus 104 anos de fundação na noite desta terça-feira. Anfitrião dos corintianos Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves no evento, o presidente Maurício Galiotte assegura que os arquirrivais mantêm uma relação cordial, apesar da polêmica final do Campeonato Paulista 2018.

“Não tenho problema de relacionamento com o Corinthians. Respeitamos o Corinthians. Inclusive, o Andrés está aqui na festa. Da mesma forma, acredito que temos o respeito do Corinthians”, disse Galiotte na entrada do evento, realizado em uma casa de shows da Zona Oeste.

O palmeirense, insatisfeito com a arbitragem de Marcelo Aparecido na última decisão estadual, vencida pelo Corinthians, ainda aguarda por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ao falar sobre o assunto, como de praxe, Galiotte foi convicto.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“O que contestamos ali é um erro de direito e vamos brigar por isso. O que pudermos fazer, vamos fazer. Não vamos deixar que as pessoas pisem na camisa do Palmeiras. Isso, não! Temos total convicção de que houve interferência externa. Aliás, todo o mundo tem. Não sou só eu. É muito claro”, declarou.

Na temporada em que completa 104 anos, o Palmeiras pode encontrar o Corinthians nas quartas de final da Copa Libertadores e na decisão da Copa do Brasil. Rival do Cerro Porteño no torneio continental, Galiotte evitou projetar um eventual duelo com o clube presidido por Andrés Sanchez. famoso por suas declarações provocativas.

“Quero passar pelo Cerro. Temos jogo quinta-feira e esse é meu desejo: passar pelo Cerro. Depois, na próxima fase, precisa ver qual será o adversário. Se tivermos que jogar com Colo-Colo ou Corinthians, vamos nos preparar. Mas o importante é a gente focar no jogo de quinta-feira, hoje nosso maior objetivo”, afirmou.