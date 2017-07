Galiotte vê Palmeiras no caminho certo e cita Copa Libertadores

Com um empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, o Palmeiras acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil durante a noite desta quarta-feira, no Mineirão. Ainda assim, o presidente Maurício Galiotte, de olho na Copa Libertadores, considera o time no caminho certo.

Após um jogo morno durante o primeiro tempo, o Palmeiras chegou a sair na frente durante a etapa complementar com um gol marcado pelo atacante Keno, resultado que seria suficiente para avançar. O Cruzeiro, por meio de Diogo Barbosa, conseguiu empatar e, beneficiando pelo placar de 3 a 3 em São Paulo, avançou.

“Acho que o time se comportou de maneira valente e honrou a camisa. Não conseguimos a classificação por alguns minutos, mas o trabalho é o mesmo e confiamos no grupo. Temos convicção que estamos no caminho certo e vamos seguir trabalhando da mesma maneira”, avisou ao Sportv Maurício Galiotte, de volta após um período de licença do Palmeiras.

Às 21h45 (de Brasília) do próximo dia 9 de agosto, o clube alviverde decide uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores diante do Barcelona de Guaiaquil, no Estádio Palestra Itália. Na primeira partida, disputada no Equador, o time da casa ganhou por 1 a 0, resultado que permite jogar por um empate em São Paulo.

“Temos a Libertadores, que é o nosso grande objetivo, temos o Brasileiro”, afirmou Galiotte. “Realmente, desejamos muito a Libertadores e vamos fazer o máximo possível para conseguir. Temos outros compromissos e vamos trabalhar cada vez mais”, afirmou.

Com um elenco estelar, o Palmeiras amargou na noite desta quarta-feira sua segunda decepção na temporada, já que também caiu de maneira precoce no Campeonato Paulista. Ao falar sobre o assunto, Galiotte salientou que valores não garantem sucesso.

“Investimento, todos os clubes fizeram. Temos condições de fazer e também fizemos. Mas não vamos ganhar sempre, não vamos ganhar todas. Acreditamos que o elenco é bastante competitivo. Temos convicção no trabalho e vamos dar continuidade”, completou.