Galiotte valoriza interino e evita falar sobre chance de trazer Mano

Na manhã deste sábado, um dia após a saída do técnico Cuca, o presidente Maurício Galiotte concedeu entrevista coletiva. Na Academia de Futebol, o dirigente do Palmeiras tratou de valorizar o interino Alberto Valentim e evitou falar sobre a chance de contratar Mano Menezes, do Cruzeiro.

Ganhador da Copa do Brasil, Mano Menezes tem contrato com o time mineiro apenas até o final da temporada e já deixou seu futuro em aberto. Nome preferido no Palmeiras, o treinador terá uma reunião com a diretoria cruzeirense no começo da próxima semana.

“Sobre nomes de outros treinadores, vamos tratar no momento certo. O técnico do Palmeiras é o Alberto Valentim. Até qualquer outra informação que eu passe aos senhores, o técnico do Palmeiras é o Alberto Valentim”, afirmou Maurício Galiotte.

Um dia depois da saída de Cuca, sempre que questionado sobre o próximo treinador, o presidente do Palmeiras reiterou que vê Alberto Valentim como técnico do Palmeiras. Galiotte ouviu até o exemplo de Fabio Carille, efetivado pelo Corinthians de forma bem-sucedida nesta temporada.

“O Alberto Valentim é um grande profissional. Vem se preparando e ainda está em evolução. Tem características modernas e, hoje, é o técnico do Palmeiras. Enquanto não tivermos outras notícias em relação a isso, Alberto Valentim é o técnico do Palmeiras”, declarou.

Com a missão de classificar o Palmeiras à Copa Libertadores 2018, Alberto Valentim deve ser mantido durante as 11 rodadas até o final do Campeonato Brasileiro. De acordo com Galiotte, o auxiliar pode até participar do planejamento para a próxima temporada.

“O treinador é importante na montagem do grupo para as próximas etapas, mas é o clube que tem que fazer isso e trabalhar. Nosso técnico hoje é o Alberto Valentim e ele pode participar disso sem problema algum”, declarou o presidente palmeirense.