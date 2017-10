Galiotte revela retratação de Roger e prevê breve volta aos treinos

Cobrado por atletas e diretoria por sua postura nos treinamentos diários, Roger Guedes não foi relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Maurício Galiotte, presidente palmeirense, procurou tratar o episódio com naturalidade e revelou que o atleta, inclusive, já se retratou.

Com comportamento que vem desagradando companheiros e diretores, Roger passará por trabalhos de recondicionamento físico em separado. De acordo com o Palmeiras, a medida não tem qualquer relação com o pênalti cometido sobre Mendoza no recente empate contra o Bahia.

“O Roger teve uma situação de vestiário muito comum entre atletas. Vai passar por um período de reciclagem e treinamentos. Enfim… No momento certo, vai estar com o grupo”, afirmou Maurício Galiotte na manhã deste sábado, com o cuidado de não se alongar sobre o assunto.

Com oito gols em 48 partidas disputadas nesta temporada, Roger chegou a crescer de produção após o retorno do técnico Cuca, concretizado em maio. No entanto, perdeu a posição nos últimos jogos e passou a apresentar postura reprovada dentro do Palmeiras.

“Em mais alguns dias, já vai estar resolvido. Ele se desculpou com o grupo e está tudo caminhando. Não está nesse jogo (contra o Atlético-GO), mas vai estar treinando já na semana que vem. É uma situação interna de vestiário. Trabalhamos com seres humanos e é natural que ocorra”, afirmou Galiotte.

Roger Guedes foi contratado pelo Palmeiras em abril de 2016, após passar pelo Criciúma. O jovem atacante teve participação consistente na campanha que culminou com o título do Campeonato Brasileiro e recebeu uma atualização salarial no fim de janeiro de 2017.

Aos 21 anos de idade, Roger tem contrato com o Palmeiras até março de 2021. Ele chegou a ser sondado por clubes do exterior, como o Spartak Moscou, mas as negociações não avançaram. Com a camisa do clube alviverde, o atleta acumula 12 gols em 82 partidas.