Galiotte promete reforços pontuais e despista sobre Dudu: “Vamos analisar”

Considerado um dos clubes com elenco mais qualificado do Brasil, o Palmeiras será reforçado em 2019, segundo palavras de seu próprio presidente Maurício Galiotte. Reeleito no pleito neste sábado para o triênio 2019/2020/2021, superando seu ex-vice Genaro Marino com mais de 61% dos votos, o atual mandatário confirmou que o clube possui um planejamento traçado para a próxima temporada e ele inclui a contratação de atletas para reforçar o elenco comandado por Luiz Felipe Scolari.

“Nós queremos ratificar o título o mais rápido possível, porque trabalhamos muito para isso. A ideia é que o Palmeiras seja ainda melhor em 2019 do que foi em 2018 e para isso traremos reforços pontuais, sim, e queremos a manutenção dos principais jogadores do elenco. Esse é o nosso objetivo”, disse Galiotte.

Veja também:

Galiotte prega continuidade e garante permanências de Mattos e Felipão

Maurício Galiotte é reeleito presidente do Palmeiras

Mas da mesma forma como peças devem chegar, outras podem deixar o clube ao término da competição nacional. Um dos mais cotados para ser negociado, inclusive, é Dudu, que recentemente teve uma atuação de gala na vitória sobre o América Mineiro, que deixou o Verdão ainda mais próximo do título. Sobre o camisa sete, porém, o presidente optou pela cautela e garantiu que propostas para qualquer jogador do elenco serão analisadas.

“Terminando o Campeonato Brasileiro, o mês de dezembro, vamos analisar todas as situações. Todos que tiverem proposta, que tem contratos para renovar, vamos sentar e conversar. Cada caso será analisado com cautela”, declarou o presidente. “Nomes nós só vamos falar a partir de dezembro. Depois do Brasileiro a gente vai tratar tudo isso, pensar em nomes e reforçar o plantel”, completou.

Dono de 74 pontos, o Palmeiras depende apenas de si para coroar o decacampeonato brasileiro, desde que triunfe contra o Vasco em São Januário. Para o duelo, Felipão pode escalar força máxima, já que não possui desfalques e, além disso, pode voltar a contar com Gustavo Scarpa, que cumpriu suspensão na vitória sobre o América Mineiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com