Galiotte prega continuidade e garante permanências de Mattos e Felipão

Assim que foi reeleito presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras pelos próximos três anos, Maurício Galiotte já deu os primeiros indícios de que a palavra de ordem dentro do Palestra Itália será “continuidade”. Feliz com os rumos do clube durante seu primeiro mandato, o principal membro da diretoria não só garantiu que reforçará o elenco de jogadores visando mais títulos em 2019, como afirmou que, se depender dele, Alexandre Mattos e Luiz Felipe Scolari seguem em sua gestão.

“Departamento de futebol será mantido exatamente como está hoje. Nossa ideia é a manutenção de todos os elementos do departamento, todos os profissionais. Com o Alexandre Mattos a gente vai conversar semana que vem, Cícero (Souza) a mesma coisa, Felipão e toda a equipe que veio com eles. Temos contratos por mais dois anos e a ideia é de que a gente mantenha todo mundo por mais um período, isso é manutenção do trabalho”, disse Galiotte.

Maurício Galiotte é reeleito presidente do Palmeiras

Reeleito com mais de 61% dos votos válidos (1843 a 1176), Maurício Galiotte também não deixou de exaltar a conquista e agradecer o apoio dos sócios do clube para superar seu ex-vice Genaro Marino, que possuía, por exemplo, o apoio do ex-presidente Paulo Nobre. “Queria, em primeiro lugar, agradecer a todos que participaram da nossa campanha, a todos os sócios que estiveram aqui presentes e que votaram para a continuidade do nosso trabalho por mais três anos”.

“Nosso trabalho é de continuidade, porque a gente iniciou há algum tempo colocando o Palmeiras em um patamar que a gente acha ideal, sendo protagonista, disputando título, com responsabilidade administrativa e financeira. É isso que esperamos, que seja um trabalho transparente, com profissionalismo, valorizando a nossa marca. É assim que a gente vai trabalhar”, ressaltou o presidente.

Apesar da vitória neste sábado, o segundo mandato de Maurício Galiotte se inicia, efetivamente, apenas dia 15 de dezembro. Ainda assim, o presidente garantiu foco total na reta final do Campeonato Brasileiro, competição na qual o Palmeiras pode sagrar-se campeão já neste domingo, desde que vença o Vasco da Gama em São Januário.

