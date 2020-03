Galiotte planeja treinos isolados no Palmeiras durante paralisação

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, após a reunião na sede da Federação Paulista de Futebol que decidiu paralisar o Campeonato Paulista. O mandatário se mostrou favorável à decisão.

“Futebol mobiliza muita gente, tínhamos Conmebol e CBF parados. Foi o melhor caminho, temos responsabilidade social, é uma crise de saúde muito grande. Precisamos de atitudes preventivas”, afirmou.

Sem jogos por tempo indeterminado, o Verdão deve mudar sua rotina de treinos, também como medida de prevenção contra a disseminação do coronavírus.

“Vamos ver com o departamento médico do Palmeiras, devemos ter treinos isolados, as atividades vão continuar de maneira isolada, para que as pessoas não estejam juntas”, disse Galiotte, sem entrar em detalhes.

Por conta dessa indecisão, o elenco palmeirense recebeu folga nesta segunda. Com 19 pontos, o time ocupa a segunda posição do Grupo B do Paulistão, já que tem uma vitória a menos que o líder Santo André.