Galiotte justifica dispensa de Roger e fala em “mudar postura”

Derrotado pelo Fluminense no Maracanã, o Palmeiras voltou para São Paulo nesta quinta-feira. No desembarque da delegação após o duelo pelo Campeonato Brasileiro, o presidente Maurício Galiotte tentou justificar a dispensa do técnico Roger Machado, anunciada pelo clube no começo da madrugada.

“O Roger fez um bom trabalho até onde entendemos. Hoje, na nossa avaliação, a gente precisava mudar. O Palmeiras precisa mudar o rumo, precisa mudar o comportamento, precisa mudar a postura e foi esse o principal motivo da alteração”, afirmou Galiotte.

Com desempenho irregular no Campeonato Brasileiro, Roger teve a chance de trabalhar o time na intertemporada durante a Copa do Mundo. Sem brilho, desde então o Palmeiras empatou com o Santos (1 x 1), penou para ganhar do Atlético-MG (3 x 2) e acabou derrotado pelo Fluminense (1 x 0). Com 23 pontos, ocupa o sexto lugar.

“Usamos a parada da Copa exatamente para tentar mudar um pouquinho aquilo que a gente já vinha observando, que é a queda de rendimento. Antes da parada da Copa, já tínhamos uma queda de rendimento. Usamos esse período para tentar reverter essa situação, não conseguimos e, por isso, fizemos a mudança”, disse Galiotte.

Apresentado ainda no final do ano passado, Roger Machado deixa o Palmeiras com um retrospecto de 27 vitórias, nove empates e oito derrotas. O time alviverde avançou às oitavas de final da Libertadores com a melhor campanha e também disputa as quartas da Copa do Brasil.

“Não mudamos o treinador por causa de um resultado. O fato é que, nos últimos jogos, a gente notou que o Palmeiras caiu de rendimento, nós caímos e produção e, por esse motivo, decidimos pela alteração no comando técnico”, afirmou Galiotte, que em sua gestão já trabalhou com Eduardo Baptista, Cuca, Alberto Valentim e Roger Machado.

“Em relação a mudar treinador, obviamente não é essa a filosofia, não é o que a gente quer. Mas, se for necessário, temos que fazer. Estamos definindo (o perfil do novo técnico) ainda hoje. Vamos em breve passar para vocês o que pensamos, qual é nossa ideia”, completou o dirigente.