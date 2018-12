Galiotte exalta Felipão e projeta variação nas escalações em 2019

O presidente Maurício Galiotte acompanhou o sorteio dos grupos da Copa Libertadores, realizado na sede da Conmebol durante a noite de segunda-feira. Após conhecer a chave do Palmeiras, o dirigente exaltou Luiz Felipe Scolari e, para brigar em todas as frentes na próxima temporada, projetou a manutenção do rodízio entre os atletas.

“Precisamos de um elenco muito competitivo, lembrando que a Libertadores vai até o fim do ano, em paralelo com o Brasileiro e a Copa do Brasil. Temos que fazer o que fizemos em 2018, a variação na escalação. Aí, é por conta do Felipão. Ele sabe fazer como ninguém”, disse Galiotte ao Fox Sports.

Integrante do Grupo F, o Palmeiras está ao lado de San Lorenzo, Junior Barranquilla e de um time vindo da seletiva, que pode ser Delfin-QUE, Nacional-PAR, Caracas-VEN, Melgar-PER ou Universidad de Chile. No comando do time alviverde, Felipão buscará seu terceiro título continental.

“É um treinador que deu muitas alegrias à torcida. Foi muito bem recebido e fez um trabalho maravilhoso, de acordo com nossa expectativa”, elogiou Galiotte. “Temos que defender as cores do Palmeiras, montando uma equipe qualificada para disputar títulos e ser protagonista”, completou.

No mesmo dia em que definiu os grupos da Copa Libertadores, a Conmebol, presidida pelo paraguaio Alejandro Dominguez, anunciou que o campeão do torneio ganhará US$ 12 milhões (R$ 46,8 milhões), aumento elogiado pelo palmeirense Maurício Galiotte.

“A Conmebol tem procurado fazer uma distribuição maior de valores para os clubes. Isso é importante, porque valoriza a competição. É o torneio mais importante do nosso continente, então é bom que os clubes tenham uma recompensa, porque a gente investe bastante”, declarou.