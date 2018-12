Galiotte elogia Ricardo Goulart e cogita chegada por empréstimo

O atacante Ricardo Goulart continua na mira do Palmeiras. Admirador do atleta do Guangzhou Evergrande, Maurício Galiotte, presidente do clube alviverde, considera a compra praticamente inviável, mas cogita a possibilidade de trazê-lo por empréstimo do time chinês.

Em entrevista ao Fox Sports, o dirigente falou sobre a possível vinda de Goulart ao Palmeiras. “Repatriar é muito difícil. Comprar um atleta que está na China, para o futebol brasileiro, é quase impossível. Talvez, por empréstimo, a gente consiga fazer”, declarou.

Vinculado ao Guangzhou Evergrande até 2020, Ricardo Goulart é um nome que agrada ao técnico Luiz Felipe Scolari, já que ambos colecionaram títulos pelo time chinês nas últimas temporadas. O jogador ainda trabalhou de maneira bem-sucedida com o diretor Alexandre Mattos no Cruzeiro.

“É um nome muito interessante. Todos gostariam de contar, nós também. Agora, a gente não comenta situações que ainda não existem”, disse Galiotte, habitualmente cauteloso ao falar sobre possíveis contratações. “Se pudermos, por que não? É um grande jogador”, completou.

Ricardo Goulart se aproximou do Palmeiras nos últimos meses ao utilizar as instalações da Academia de Futebol para se recuperar de lesão. O time alviverde já contratou o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim).

“Temos uma equipe já muito qualificada e vamos trazer alguns recursos adicionais para agregar valor. Nosso objetivo é ter um Palmeiras muito forte para 2019, como foi em 2018”, disse Galiotte, citando ainda os retornos dos emprestados Rafael Veiga (Atlético-PR) e Erik (Botafogo).