Galiotte comenta reunião do elenco com organizada do Palmeiras: “Não sou contra”

Às vésperas do evento de abertura da Copa Flórida, nos Estados Unidos, Maurício Galiotte concedeu entrevista e, além prometer reforços, o presidente do Palmeiras falou sobre o encontro entre Vanderlei Luxemburgo, líderes do elenco e membros de Mancha Alviverde.

“Não participei dessa conversa. Foi com o Vanderlei e os jogadores. Ano passado a situação ficou muito difícil e não contribuiu para nada. Alguns jogadores procuraram para ter um momento de paz e fazer um bom trabalho. Essa é a única maneira de começarmos o ano remando para o mesmo lado, ajudando o Palmeiras. Se os jogadores acham que é importante, não sou contra”, destacou o mandatário.

Na última temporada, insatisfeita com o desempenho do Palmeiras, a Mancha protestou de maneira intensa, especialmente contra Maurício Galiotte e Alexandre Mattos, diretor de futebol dispensado pelo clube no final de 2019.

A estreia do Palmeiras está prevista para o dia 15 de janeiro. Após o duelo contra o Atlético Nacional, da Colômbia, o Verdão terá pela frente o New York City FC, dos Estados Unidos.

