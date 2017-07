Galiotte cobra elenco após queda e fecha porta para transferências

O presidente Maurício Galiotte cobrou o elenco palmeirense antes do treinamento desta sexta-feira, realizado na Academia de Futebol. De acordo com o técnico Cuca, o dirigente ainda deixou claro que não pretende negociar atletas até o final desta temporada.

Eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, o Palmeiras caiu nas quartas de final da Copa do Brasil na noite de quarta-feira, contra o Cruzeiro. Após a segunda decepção na temporada, Maurício Galiotte resolveu conversar diretamente com o grupo de jogadores.

“O presidente falou com todo o elenco em cima de cobrança, apoio e incentivo. Está perfeito, como deve ser um presidente, cobrando e acreditando no grupo que ele montou. Não tem nada de errado. Estamos trabalhando todos juntos”, afirmou Cuca.

Durante o treinamento realizado nesta sexta-feira, Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos conversaram com Dudu. Em seguida, sentado em uma bola no gramado da Academia de Futebol, o atacante e capitão do time falou longamente com Cuca.

Questionado se o papo com Dudu envolveu uma possível negociação, o treinador negou. “Sobre transferências, o presidente foi muito claro: conversem com ele em dezembro. Até dezembro, serviço para nós”, contou Cuca, que ainda elogiou o camisa 7 pelo desempenho na temporada.

Criticado por tirar um período de licença do Palmeiras, Maurício Galiotte tem procurado adotar uma postura atuante desde que retornou. Ele acompanhou a delegação no confronto com o Cruzeiro e, nesta sexta-feira, conversou com Cuca e com o diretor de futebol Alexandre Mattos na beirada do gramado durante o treinamento.

Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Avaí, no Estádio Palestra Itália. Com mudanças em relação ao time que foi eliminado pelo Cruzeiro, o lateral direito Mayke, o zagueiro Luan, o volante Bruno Henrique e o atacante Deyverson devem ser titulares.