Cuca confirma mudanças sábado e marca data para volta de Moisés

O Palmeiras treinou pela última vez antes de enfrentar o Avaí durante a tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol. Após ver o meio-campista Moisés participar do rachão, o técnico Cuca marcou uma data para seu retorno e confirmou que pretende mudar o time para o confronto com o time catarinense.

Vitimado por uma grave lesão no joelho esquerdo, Moisés não joga desde o último mês de fevereiro e passou por intervenção cirúrgica no local. Nesta sexta-feira, trajado com a camisa de treino número 10, o meio-campista participou normalmente do recreativo e em seguida fez exercícios específicos com a preparação física.

“Espero que o Moisés participe de um pedaço do jogo contra o Atlético-PR”, disse Cuca, citando o duelo marcado para o dia 6 de agosto, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Palestra Itália. “Ele está evoluindo muito bem, treinando praticamente igual aos outros”, explicou.

Caso participe de parte do confronto com o Atlético-PR, Moisés tem mais chances de entrar em campo no decisivo duelo com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Derrotado por 1 a 0 no Equador, o Palmeiras precisa reagir no dia 9 de agosto, no Palestra Itália.

Antes de pensar no torneio continental, o time alviverde encara o Avaí às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Palestra Itália, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para pegar o adversário catarinense, Cuca planeja fazer mudanças em relação ao time que caiu contra o Cruzeiro na Copa do Brasil.

“Vai ser muito do time que jogou contra o Sport”, avisou o técnico. O lateral direito Mayke, o zagueiro Luan, o volante Bruno Henrique e o atacante Deyverson, impedidos de disputar a Copa do Brasil pelo Palmeiras, devem participar do duelo com Avaí como titulares.

O zagueiro Juninho, com uma lesão no tornozelo, e o versátil Zé Roberto, com uma inflamação na planta do pé, estão fora. Uma escalação provável tem Jailson; Mayke, Mina (Dracena), Luan e Egídio; Bruno Henrique e Tchê Tchê (Jean); Roger Guedes, Guerra e Dudu; Deyverson.