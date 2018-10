Galiotte anuncia ida à Conmebol e planeja renovar com Mattos

Com Palmeiras e Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores, o presidente Maurício Galiotte visitará a sede da Conmebol na próxima semana. Enquanto acompanha o time em busca da decisão continental, ele planeja sua candidatura à reeleição e já adianta o desejo de renovar com o diretor de futebol Alexandre Mattos.

O Boca Juniors eliminou o Cruzeiro com uma série de polêmicas de arbitragem nas quartas de final, o que aumentou a preocupação do Palmeiras com o assunto. Na próxima terça-feira, Galiotte tem uma reunião agendada no Paraguai com Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol.

“A expectativa é que os melhores árbitros sejam escalados nos confrontos finais da Libertadores. O Palmeiras não quer absolutamente nenhuma vantagem, mas também não quer ser prejudicado. Queremos que o jogo seja justo, que a arbitragem apite para os dois lados da mesma forma e que ganhe o melhor”, disse Galiotte à Rádio Bandeirantes.

O dirigente enfrentará Genaro Marino, atualmente um de seus vices, nas próximas eleições presidenciais do Palmeiras, marcadas para novembro. Caso vença o pleito, Galiotte planeja renovar o contrato de Alexandre Mattos, válido até o final desta temporada.

“O Alexandre é um dos principais profissionais do futebol. Tem conhecimento destacado, é um ganhador, comprometido e dedicado. É a nossa ideia (renovar), sim. Se eu for eleito, farei todos os esforços para que ele continue conosco. Quanto menos mexermos na estrutura do trabalho, mais chances de sucesso”, projetou.

Questionado sobre a possibilidade de reforçar o elenco para a próxima temporada, Galiotte preferiu não entrar em detalhes, mas confirmou a ideia de fazê-lo. O presidente ainda deu como certo o retorno do meia Raphael Veiga, que disputa um bom Campeonato Brasileiro pelo Atlético-PR.