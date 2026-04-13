FPF repudia ataque racista contra Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, no Derby

Após Carlos Miguel sofrer ofensa racista no último domingo durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, a Federação Paulista de Futebol (FPF) soltou um comunicado oficial sobre o caso. A organização repudiou o ato e demonstrou insatisfação com mais um caso de gritos preconceituosos em estádios no brasil.

No último domingo, um vídeo que circulou na internet mostrou um torcedor presente na Neo Química Arena xingando Carlos Miguel de "macaco".

Na gravação, é possível escutar o grito do torcedor após a defesa do goleiro em um chute de Yuri Alberto. O lance ocorreu no segundo tempo, quando o Timão já tinha dois jogadores a menos.

"A FPF reafirma que atitudes racistas, assim como qualquer forma de discriminação, são inadmissíveis e não terão espaço no futebol. A entidade seguirá firme na defesa da diversidade, da inclusão e do respeito", escreveu a federação.

Nota oficial da FPF

"A Federação Paulista de Futebol lamenta e repudia os atos racistas sofridos pelo goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras, no último domingo (12), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

A entidade confia na apuração por parte das autoridades diante de mais um caso de injúria racial. É inaceitável que ambientes esportivos continuem sendo palco de manifestações de intolerância e racismo sem a devida responsabilização dos envolvidos.

A FPF reafirma que atitudes racistas, assim como qualquer forma de discriminação, são inadmissíveis e não terão espaço no futebol. A entidade seguirá firme na defesa da diversidade, da inclusão e do respeito, atuando de forma contínua na conscientização, prevenção e combate a essas práticas, para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e acolhedor para todos".

Palmeiras e Corinthians também se posicionam

Palmeiras e Corinthians também soltaram notas oficiais e repudiaram o caso de racismo contra Carlos Miguel com veemência. Mandante do confronto, o Timão afirmou que não medirá esforços para identificar o autor da injúria racial e que colaborará com as autoridades para que as "devidas providências" sejam tomadas.

Veja a nota do Timão:

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público manifestar total solidariedade ao atleta Carlos Miguel, alvo de ofensas de cunho racista durante a partida realizada neste domingo (12), na Neo Química Arena. O clube repudia de forma veemente qualquer ato de racismo ou discriminação, reforçando seu compromisso histórico na luta por respeito, igualdade e inclusão dentro e fora de campo. O Corinthians informa que não medirá esforços para identificar e responsabilizar o(s) autor(es) deste ato inaceitável, colaborando integralmente com as autoridades competentes para que as devidas providências sejam tomadas. Não há espaço para o racismo no futebol e na sociedade".

Confira, agora, a nota do Verdão:

"Tomamos ciência, por meio de notícia e vídeo publicados pelo site “Nosso Palestra”, de que o goleiro Carlos Miguel foi vítima de injúria racista durante o clássico deste domingo (12), na Neo Química Arena. Diante desta grave violência, incompatível com qualquer valor civilizatório, o Palmeiras se solidariza com o atleta e pede que as autoridades competentes adotem as providências devidas, incluindo a identificação e a responsabilização de todos os envolvidos. Não podemos tolerar o racismo!".