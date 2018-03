Filme que documenta a reforma do Palestra Itália será exibido na Alemanha

O filme Segundo Tempo, documentário sobre a reforma do Palestra Itália, será exibido na 15ª mostra internacional do festival 11MM, evento realizado entre os dias 22 e 26 de março, em Berlim, na Alemanha, que traz os principais materiais ligados ao futebol. A produção palmeirense já ganhou o prêmio de melhor filme da edição paulista do 8º CINEfoot, em dezembro do último ano.

O filme encerra a trilogia iniciada com o Primeiro Tempo e seguida pela série Intervalo. As três produções fazem parte do projeto Palestra Itália.doc, responsável por contar todo o processo de transformação, tanto estrutural quanto histórico, do Palestra Itália em Allianz Parque.

O documentário mostra os quatro anos de reforma do tradicional Palestra Itália ao moderno Allianz Parque, através de imagens, lembranças de torcedores e ex-jogadores, e relatos de funcionários da obra. Com direção de Rogério Zagallo, produção da Oka Comunicações e participações especiais de Ademir da Guia, César Maluco, Obertan Cattani, Evair e Marcos, a produção promete emocionar todos os palmeirenses.

A previsão de lançamento para cinema, televisão e DVD é o segundo semestre deste ano. Enquanto a data não chega, a torcida do Palmeiras pode aproveitar para comprar o DVD do Primeiro Tempo, que terá nova tiragem em abril.