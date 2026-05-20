Ferroviária x Palmeiras pelo Paulistão F: veja onde assistir e prováveis escalações

Ferroviária e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) pela terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Sportv (TV fechada).

Como chegam os times

A Ferroviária vem de triunfo contra o Vitória por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. No Paulista, o clube segue liderando a tabela com seis pontos, depois de golear o Mirassol por 4 a 0 na última quinta-feira. Já o Palmeiras vem de vitória no Brasileirão por 3 a 0, em cima do Botafogo. O Verdão segue na cola da Ferroviária no Paulista, estando em segundo lugar e somando quatro pontos.

Prováveis escalações

Ferroviária: Luciana; Monique Rafaela, Camila, Andressa Pereira e Katiuscia; Pâmela Santos, Diana, Maressa e Micaelly; Natália Vendito e Thayslane.

Técnico: Leo Mendes

Palmeiras: Katherine Tapia; Raíssa Bahia, Patrícia Maldaner, Giovanna Campiolo e Ana María; Andressinha, Diany e Ingryd Lima; Emily Assis, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

Técnica: Rosana Augusto

Ficha técnica

Confronto: Ferroviária x Palmeiras

Competição: Campeonato Paulista - Rodada 3

Data e horário: Quinta-feira, 20 de maio de 2025, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Transmissão: Sportv (TV fechada)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp