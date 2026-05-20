Ferroviária x Palmeiras pelo Paulistão F: veja onde assistir e prováveis escalações

Ferroviária e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) pela terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino.
Onde assistir
O jogo será transmitido pelo Sportv (TV fechada).
Como chegam os times
A Ferroviária vem de triunfo contra o Vitória por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. No Paulista, o clube segue liderando a tabela com seis pontos, depois de golear o Mirassol por 4 a 0 na última quinta-feira. Já o Palmeiras vem de vitória no Brasileirão por 3 a 0, em cima do Botafogo. O Verdão segue na cola da Ferroviária no Paulista, estando em segundo lugar e somando quatro pontos.
Prováveis escalações
Ferroviária: Luciana; Monique Rafaela, Camila, Andressa Pereira e Katiuscia; Pâmela Santos, Diana, Maressa e Micaelly; Natália Vendito e Thayslane.
Técnico: Leo Mendes
Palmeiras: Katherine Tapia; Raíssa Bahia, Patrícia Maldaner, Giovanna Campiolo e Ana María; Andressinha, Diany e Ingryd Lima; Emily Assis, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.
Técnica: Rosana Augusto
Ficha técnica
Confronto: Ferroviária x Palmeiras
Competição: Campeonato Paulista - Rodada 3
Data e horário: Quinta-feira, 20 de maio de 2025, às 18h (de Brasília)
Local: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
Transmissão: Sportv (TV fechada)
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