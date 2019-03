Feliz com desempenho, Goulart vê espaço para melhora: “Estou a 85%”

Principal contratação do Palmeiras para 2019, Ricardo Goulart vem tendo um começo bem-sucedido pelo novo clube. Protagonista no triunfo sobre o Melgar, alcançado no Allianz Parque, o atacante ficou satisfeito com desempenho na noite de terça-feira, mas disse ainda ver espaço para evoluir.

No primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Dudu pela esquerda, Ricardo Goulart desviou na primeira trave e Felipe Melo completou de cabeça. Na etapa complementar, o próprio atacante marcou o segundo e ainda deu passe para Deyverson encerrar o placar.

“Fico feliz pelo resultado positivo. Consegui imprimir um ritmo que lembra o que já fiz nos anos passados. Estou muito feliz com meu desempenho e me sentindo seguro. Agora, tenho que trabalhar para aumentar essa dinâmica”, declarou.

Com três gols em cinco partidas disputadas, Ricardo Goulart divide a condição de artilheiro do Palmeiras na temporada com o centroavante colombiano Miguel Borja. De volta após artroscopia no joelho, o principal reforço do Palmeiras segue em evolução.

“Cada partida tem sua história e exige esforço. Estou a uns 85%, ainda falta ritmo de jogo. Vamos treinar forte durante a semana e fazer os trabalhos específicos”, disse Goulart. “Considero (a melhor exibição pelo Palmeiras), mas já passou. Agora, é descansar e já pensar no clássico”, afirmou.

Com seis pontos, o Palmeiras ocupa a liderança do Grupo F e volta a campo para enfrentar o San Lorenzo às 19h15 (de Brasília) do dia 2 de abril, no Nuevo Gasometro. Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 16h30 de sábado, o time alviverde pega o São Paulo, no Pacaembu.