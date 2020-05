Felipe Melo vê Flamengo como maior rival e condição de ser convocado

Confira este e outros vídeos em

Palmeiras e Flamengo vêm sendo protagonistas no futebol brasileiro durante as últimas temporadas, a ponto de Felipe Melo ver o time rubro-negro como maior rival atualmente. Experiente, o jogador ainda disse ter condições técnicas de ser chamado para defender a Seleção Brasileira.

Felipe Melo participou de live promovida pelo Esporte Interativo na tarde desta sexta-feira e, no quadro batizado de “Resenha Express”, respondeu uma série de perguntas de bate-pronto. Questionado sobre o maior rival do Palmeiras hoje, o zagueiro cravou: “Flamengo”.

Pouco depois, Felipe Melo foi indagado sobre o significado do Corinthians. “Inimigo, mas não mortal. Só inimigo, para não ter morte”, respondeu o palmeirense, conhecido por alfinetar os rivais – recentemente, em tom de brincadeira, ofereceu dinheiro para o time alvinegro pagar a conta de luz.

No mesmo quadro, Felipe Melo foi questionado se, levando em conta apenas o aspecto técnico, teria uma vaga na Seleção e respondeu afirmativamente. Ele classificou como “top” sua passagem pelo time nacional e elegeu a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo 2010 como o pior momento na carreira.

Escalado por Dunga como titular na África do Sul, Felipe Melo deu belo passe para Robinho abrir o placar contra a Holanda, mas participou do lance do primeiro gol adversário e acabou expulso após pisão em Robben. Assim, acabou marcado pela derrota por 2 a 1.

Atualmente, impedido de frequentar a Academia de Futebol por conta da pandemia de covid-19, o zagueiro vem cumprindo o programa de treinamentos a distância elaborado pelo Palmeiras. Em São Paulo, o futebol será retomado apenas com aval das autoridades sanitárias municipais e estaduais.