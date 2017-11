Felipe Melo insinua cusparada de Clayson: “Que coisa feia!”

Eis que chega um vídeo mostrando o Clayson cuspindo no Felipe Melo, que reage atirando a munhequeira. pic.twitter.com/Jt1PoodCsR — Guilherme G. Pereira (@guigpereira) 6 de novembro de 2017

Um entrevero entre o meia-atacante Clayson e o volante Felipe Melo marcou o intervalo do confronto entre Corinthians e Palmeiras, disputado na tarde de domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, dia em que foi disseminado um novo vídeo do incidente, o palmeirense sugeriu ter sido alvo de uma cusparada por parte do adversário.

Após o primeiro tempo disputado na arena de Itaquera, encerrado com placar de 3 a 1 para o Corinthians, os dois jogadores se desentenderam no caminho para os vestiários. Um vídeo, publicado pela Rádio Bandeirantes no Twitter ainda no domingo, mostra Felipe Melo arremessando um objeto contra Clayson.

Nesta segunda-feira, um novo vídeo, disseminado em redes sociais, mostra atitude provocativa de Clayson antes da reação intempestiva de Felipe Melo. Aparentemente, o meia-atacante corintiano lançou um objeto contra o palmeirense, com seu braço direito.

Ao publicar o vídeo no Twitter, um torcedor e conselheiro palmeirense escreveu que Clayson teria cuspido em Felipe Melo. Por meio da mesma rede social, o meio-campista respondeu: “Cuspindo?!! Que coisa feia! Tem idade pra ser meu neto. Vai ver é mal de família!”.

Cuspindo?!! Que coisa feia! Tem idade pra ser meu neto. Vai ver é mal de família! https://t.co/ODC11DuzvZ — Felipe Melo (@_felipemelo_) 6 de novembro de 2017

Apenas Clayson se pronunciou em Itaquera e alegou que o entrevero remete aos duelos pelas semifinais do Campeonato Paulista, quando ainda defendia a Ponte Preta. “Não falei nada, pode perguntar para a turma que estava do meu lado”, disse, negando ter provocado Felipe Melo.

O árbitro Anderson Daronco não relatou o incidente entre Clayson e Felipe Melo na súmula da partida pelo Campeonato Brasileiro. Ainda assim, baseado nas imagens gravadas na arena de Itaquera, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) poderia elaborar uma denúncia.

Confusão à parte, Corinthians e Palmeiras voltam a campo para disputar a 33ª rodada do torneio nacional nesta quarta-feira. Às 21 horas (de Brasília), na Arena da Baixada, o time alvinegro encara o Atlético-PR. Já a equipe alviverde pega o Vitória às 21h45, no Estádio Barradão.