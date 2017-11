Árbitro não relata confusão, mas Melo pode ser acusado no STJD

O volante Felipe Melo corre o risco de ser denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de uma confusão entre ele e o atacante Clayson, do Corinthians, ainda no intervalo da derrota do Palmeiras no Derby do último domingo, em Itaquera. Flagrado em vídeo arremessando uma munhequeira na direção do adversário, ele pode ter de responder ao fato no tribunal.

Conta a favor de Felipe a ausência de qualquer relato do caso na súmula da partida comandada por Anderson Daronco. Com o aparecimento de um vídeo sobre a situação, porém, o tribunal teria base para entrar com a acusação, já que se trata de algo feito durante a realização da partida. Até o momento, o jogador não se manifestou sobre o caso.

Após o duelo, Clayson se manifestou sobre o ocorrido. Segundo o atleta, o entrevero com Felipe Melo remete ainda ao Campeonato Paulista, quando o atacante atuava na Ponte Preta e eliminou o Verdão na semifinal da competição com um resultado de 3 a 1 no placar agregado.

“Ele tacou meio que em mim, mas não sei o que passa na cabeça do Felipe Melo, nem quero saber também. O importante foi nossa vitória. Ele já está me ameaçando desde o Campeonato Paulista, quando eu estava na Ponte Preta, e hoje ele quis dar de doido, valentão ali e veio para cima de mim. Mas isso a gente resolve dentro de campo. Não tenho nada contra ele, nem a favor. Não sou amigo dele, nem pretendo ser. Importante é a vitória”, disse o corintiano.

Alguns presentes no local dizem que a reação do palmeirense foi motivada por uma provocação de Clayson. O corintiano, porém, negou o caso. “Não falei nada, pode perguntar para a turma que estava do meu lado. É coisa do passado, que ele estava guardando no coração”, completou.