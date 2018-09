Felipe Melo se recupera e é eleito o melhor em campo pela torcida

Felipe Melo deu a volta por cima novamente no Palmeiras. Um jogo após sofrer severas críticas da torcida, o volante teve ótima atuação diante da Chapecoense e saiu de campo premiado como o melhor o palmeirense no duelo, em votação da própria massa alviverde, nas redes sociais.

Felipe Melo acertou uma cabeçada na trave e ainda cruzou para o gol de Hyoran, o primeiro do Verdão no triunfo por 2 a 1. Com desarmes limpos, o experiente volante de 35 anos conseguiu encerrar a partida disputada no pesado gramado da Arena Condá sem ser advertido pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro.

Na quinta-feira, o cenário foi bem diferente. O ex-jogador da Seleção Brasileira colocou a vida do Palmeiras na Copa Libertadores em risco ao ser expulso logo aos três minutos do confronto com o Cerro Porteño, no Allianz Parque, que terminou em derrota palestrina e classificação pelo saldo de gols.

Na ocasião, técnico Luiz Felipe Scolari disse que iria tratar o caso internamente. No dia seguinte, Felipe Melo se reuniu com Felipão e Alexandre Mattos, e foi multado em 10% do salário. Já após o duelo contra a Chape, o comandante elogiou o desempenho do camisa 30.

Com 40 pontos, superado pelo Grêmio no saldo de gols, o Palmeiras figura no quinto lugar do Campeonato Brasileiro, atrás de São Paulo (46), Internacional (43) e Flamengo (41). Pela 23ª rodada, às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o time alviverde volta a campo para enfrentar o ascendente Atlético-PR, no Allianz Parque.