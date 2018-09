Felipão vê Melo se destacar e quer atleta lembrado por futebol

Expulso precocemente diante do Cerro Porteño, Felipe Melo enfrentou a Chapecoense como titular neste domingo e se destacou. O técnico Luiz Felipe Scolari, responsável por bancar o volante na equipe, mandou uma espécie de recado durante a entrevista coletiva.

Felipe Melo acertou uma cabeçada na trave e ainda cruzou para o gol de Hyoran. Com desarmes limpos, o experiente volante de 35 anos conseguiu encerrar a partida disputada no pesado gramado da Arena Condá sem ser advertido pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro.

“O Felipe Melo é um grande jogador. Então, vamos conversar sempre que pudermos para que ele jogue futebol e apresente sua condição técnica como apresentou nesse jogo. Acho que é isso que o Palmeiras necessita”, declarou Felipão na entrevista concedida após a partida.

O ex-jogador da Seleção Brasileira colocou a vida do Palmeiras na Copa Libertadores em risco ao ser expulso logo aos três minutos do confronto com o Cerro Porteño, disputado na última quinta-feira. Ao falar sobre a questão, Felipão procurou tratá-la como algo superado.

“Quanto ao restante da situação, é deixar passar, deixar as coisas correrem e ver se conseguimos engrenar uma situação tranquila com o Felipe. Não queremos mais que seja lembrado por isso ou aquilo, mas sim pelo seu futebol. Tomara que continue jogando dessa forma e possamos ter essa sintonia”, declarou o técnico.

Com 40 pontos, superado pelo Grêmio no saldo de gols, o Palmeiras figura no quinto lugar do Campeonato Brasileiro, atrás de São Paulo (46), Internacional (43) e Flamengo (41). Pela 23ª rodada, às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o time alviverde volta a campo para enfrentar o ascendente Atlético-PR, no Allianz Parque.