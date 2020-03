Felipe Melo sai nervoso após empate em Limeira e cita covarde

Em uma atuação decepcionante, o Palmeiras ficou empate sem gols contra a Inter na tarde deste sábado, pelo Campeonato Paulista. O volante Felipe Melo, irritado na saída do gramado em Limeira, citou o termo covarde, mas não deixou claro a quem se referia.

Nos acréscimos da partida, o lateral direito Marcos Rocha entrou duro em Nata e acabou expulso pelo árbitro Vinícius Furlan. O lance fez a partida terminar em confusão e Felipe Melo discutiu com o jogador da Inter de Limeira. Depois, conteve o jovem Patrick de Paula e chamou os companheiros para saudar a torcida.

Abordado pelo Premiere na saída do gramado, Felipe Melo sugeriu entrevistar “o covarde lá”, sem citar nomes. A reportagem, então, perguntou a quem o meio-capista se referia. O jogador do Palmeiras seguiu caminho rumo ao vestiário e respondeu: “Meu ovo”.

Vinícius Furlan distribuiu um total de nove cartões durante o empate entre Palmeiras e Inter de Limeira e ouviu pedido de pênaltis por partes dos dois times. Ao final da partida disputada no Estádio Major Levy Sobrinho, ambos os clubes ficaram insatisfeitos com o trabalho da arbitragem.

Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, o Palmeiras encara o arquirrival Corinthians, em Itaquera. O lateral direito Marcos Rocha, que recebeu o cartão vermelho em Limeira, é desfalque certo para o maior clássico do estado.