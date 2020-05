Felipe Melo revela conselho a rival: “Para de ficar indo para o chão”

Confira este e outros vídeos em

Aos 36 anos de idade, o experiente Felipe Melo gosta de orientar os companheiros mais jovens. Na última sexta-feira, questionado sobre atletas que costumam simular faltas, o zagueiro do Palmeiras revelou que também deu conselhos a rivais, porém sem citar nomes.

“Tem uns jogadores aqui no Brasil que prefiro nem falar o nome, porque, se não, vai dar treta. Mas são jogadores com potencial e já falei com eles… Jogador jovem, que é bom pra caramba, com potencial. Inclusive, rival nosso”, disse Felipe Melo em live promovida pelo Esporte Interativo.

“Eu falei: ‘Para de ficar indo para o chão, cara. Olha o seu potencial! Veja o que o Messi faz: toma três porradas, levanta e faz gol! De repente, você pode construir uma jogada importante, que certamente vai acabar em gol, e prefere cair’”, contou Felipe Melo, sobre seus conselhos.

Titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2010, o veterano defendeu clubes como Juventus, Inter de Milão, Fiorentina e Galatasaray em sua longa passagem pela Europa. No Palmeiras, costuma alfinetar os rivais, o que não impede de dar conselhos.

“Existe rivalidade, mas não é meu inimigo. Eu quero que o moleque voe, porque quero que o Brasil volte a ser campeão do mundo. Então, a gente torce por esses garotos que estão subindo. Eles são o futuro da nossa Seleção”, declarou Felipe Melo.

Atualmente, impedido de frequentar a Academia de Futebol por conta da pandemia de covid-19, o zagueiro vem cumprindo o programa de treinamentos a distância elaborado pelo Palmeiras. Em São Paulo, o futebol será retomado apenas com aval das autoridades sanitárias municipais e estaduais.