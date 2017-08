Felipe Melo publica vídeo de corintianos após revés no Brasileiro

Em sua primeira derrota na edição de 2017 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Vitória na tarde deste sábado, no estádio de Itaquera. Por meio do Instagram, o volante Felipe Melo, afastado por Cuca no Palmeiras, publicou um vídeo do arquirrival.

O vídeo postado pelo meio-campista mostra a transmissão televisiva logo após o encerramento da partida entre Corinthians e Vitória. É possível visualizar os jogadores do time rubro-negro comemorando e os atletas da equipe mandante decepcionados no gramado da arena de Itaquera.

Ativo nas redes sociais, Felipe Melo não vem sendo aproveitado pelo técnico Cuca no Palmeiras. O meio-campista tem contrato até o final da temporada de 2019, mas segue com futuro incerto e vem negociando com o clube alviverde por meio de seus advogados.

Atual campeão, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, único torneio que disputa até o final da temporada. Se ganhar da Chapecoense às 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, o time dirigido por Cuca diminui a vantagem do líder Corinthians para 11 pontos.