Felipe Melo mostra confiança após reação do Palmeiras: “Somos capazes”

Após sair perdendo por 2 a 0, o Palmeiras arrancou um empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz na noite desta terça-feira, em Mendoza, Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O volante Felipe Melo, autor do primeiro gol do Verdão, exaltou a reação do time no Estádio Malvinas Argentinas.

“É um momento de tribulação. Um time que não sabe o que é perder e volta com duas derrotas. Nós somos passíveis de erros. O futebol no dia de hoje não é camisa que ganha jogo, mas sim luta e organização”, ressaltou o meio-campista, em entrevista à Fox Sports.

Um dos líderes do elenco alviverde, Felipe Melo valoriza o empate na Argentina, sobretudo porque o Palmeiras vinha de duas derrotas consecutivas – uma para o Internacional, culminando na eliminação na Copa do Brasil, e outra diante do Ceará, que encerrou uma invencibilidade de 33 jogos no Campeonato Brasileiro.

“Mostramos que somos capazes. Um jogo de oitavas de final da Libertadores, sair com 2 a 0 atrás e fazer a remonta. Vamos sair dessa. São duas derrotas que machucam, mas que vão nos dar muita força e mais apetite para alcançarmos nossos objetivos na temporada”, destacou.

Nesta noite, o Palmeiras sofreu dois gols em 28 minutos de jogo. Felipe Melo, de cabeça, descontou aos 33. Ainda antes do intervalo, Weverton defendeu pênalti de Santiago García, autor dos dois gols do Godoy Cruz. Na etapa final, o Verdão melhorou e chegou ao empate com Miguel Borja.

“Tomamos um gol com cinco minutos, sendo que estávamos dominando a posse de bola, que é o que o Felipão nos pede. O segundo gol foi um baque muito grande porque não merecíamos, mas futebol não tem essa de justiça. Nós tivemos caráter de correr mais, e isso fez com que Deus nos abençoasse com o empate”, concluiu.

Com o resultado, pelo critério do gol fora de casa, o Palmeiras joga por dois empates para avançar na Libertadores: 0 a 0 e 1 a 1. O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.