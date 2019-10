STJD julgará Felipe Melo e Willian por jogo contra o Santos

Confira este e outros vídeos em

Felipe Melo e Willian serão julgados por seus atos no confronto entre Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O volante foi flagrado fazendo gestos obscenos à torcida e o atacante acabou expulso após entrada dura. O julgamento foi marcado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para segunda-feira, no Rio de Janeiro.

Na saída para o intervalo, Felipe Melo reagiu a ofensas de torcedores na Vila Belmiro com gestos obscenos, cena documentada e publicada em redes sociais. Enquadrado por “provocar o público durante partida” no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o volante pode pegar um gancho de duas a seis partidas.

Willian, por sua vez, recebeu o cartão vermelho do árbitro Flavio de Souza após entrada dura em Diego Pituca durante o segundo tempo. Enquadrado no artigo 254 do CBJD por “praticar jogada violenta”, o atacante do Palmeiras pode ser suspenso por um a seis jogos.

No Estádio da Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acabou derrotado pelo Santos por 2 a 0, com gols marcados por Marinho e Gustavo Henrique. Na ocasião, o técnico Mano Menezes perdeu sua invencibilidade no comando do time alviverde.

Com 54 pontos ganhos, 10 a menos do que o Flamengo, o Palmeiras detém a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Às 18 horas (de Brasília) deste domingo, o time alviverde enfrenta o Avaí, no Estádio da Ressacada, pela 28ª rodada do torneio nacional.