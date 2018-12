Felipe Melo detona final da Libertadores e comemora título no Brasil

Nesta terça-feira, o volante Felipe Melo do Palmeiras marcou presença no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta e do site Gazeta Esportiva.com. O jogador foi questionado sobre a final da Libertadores entre River Plate x Boca Juniors ser disputada em Madri, capital da Espanha.

“Acho ridículo, uma vergonha. Porque se fala tanto do Brasil. Então acho que eles (argentinos) têm que olhar para o umbigo deles, agora ver o quão vergonhoso estão fazendo para o futebol”, afirmou o meia.

Quando chegou em 2017, a expectativa era de vários títulos. Entretanto, a ano passado do Verdão acabou não sendo o esperado, e o time saiu sem conquistar nada. Entretanto, o cenário mudou, e neste ano, Felipe foi fundamental para o Alviverde se sagrar campeão nacional. O atleta também destacou a passagem pelo Cruzeiro, onde também colecionou taças e celebrou a conquista do deca campeonato do time.

“Eu deixei muita coisa para ganhar aqui. Justamente por isso, porque eu tinha o sonho de ganhar um título como protagonista. No Cruzeiro fui campeão de vários torneios importantes, mas eu ajudei inclusive com gols importantes, mas eu não era protagonista, como eu fui protagonista aqui no Palmeiras. Então, isso é importante, me sinto honrado. Agradeço a Deus. Fico agradecido realmente por Deus, por ter me ajudado e realizado um sonho que eu tive, que eu tinha, que era ser protagonista de um time no Brasil e ganhar um título importante”, disse Felipe Melo.

No ano de 2019, o Palmeiras irá disputar o Campeonato Paulista, a Taça Libertadores, a Copa do Brasil, a partir das oitavas de final e o Campeonato Brasileiro.