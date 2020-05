Felipe Melo cita Galatasaray, mas sinaliza desejo de parar no Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Aos 36 anos de idade, Felipe Melo é um dos jogadores mais experientes do Palmeiras. Na tarde desta quinta-feira, questionado sobre o clube em que gostaria de encerrar a carreira, ele também citou o Galatasaray, mas sinalizou o plano de parar pelo time alviverde.

“Tem dois clubes em que gostaria de me aposentar. O Galatasaray é um time que está no meu coração. E o Palmeiras. Amo o Palmeiras, porque abriu uma porta importante para eu voltar, me deu um título importante e esteve comigo em um dos momentos mais difíceis da carreira, quando estive com o pé fora do clube”, declarou.

Felipe Melo defendeu o Galatasaray de 2011 a 2015 e colecionou títulos, estabelecendo uma relação estreita com os fanáticos torcedores turcos. Ao projetar sua aposentadoria, porém, o jogador do Palmeiras deixou claro que atuar novamente no exterior não é uma possibilidade que agrada.

“O Galatasaray, vejo muito difícil, porque é fora e não tenho essa vontade de voltar à Europa para jogar. Fui no final do ano para ser homenageado e tive um carinho incrível. Falaram que a porta da casa estava aberta. Quem sabe, de repente, um jogo?”, imaginou.

No meio do ano passado, ainda com Alexandre Mattos como diretor de futebol, o Palmeiras renovou o contrato de Felipe Melo até o final da temporada de 2021. Atualmente, deslocado à zaga pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, ele vem atuando como titular.

“Não penso em sair do Palmeiras. Não vejo como sair. Comprei uma casa em São Paulo e não paguei pouco. Não penso em sair, não”, reiterou Felipe Melo, rindo. Formado nas categorias de base do Flamengo, o jogador não citou o time rubro-negro ao falar sobre o próprio futuro.