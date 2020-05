Felipe Melo cita “gambá na live” e oferece empréstimo para pagar a luz

Confira este e outros vídeos em

O experiente Felipe Melo participou de uma live a convite da Crefisa, principal patrocinadora do Palmeiras, na tarde desta quinta-feira. Logo no começo da transmissão, o volante e zagueiro do time alviverde fez alusão ao arquirrival Corinthians.

“Estou vendo que tem gambá na live, hein!”, disse Felipe Melo, citando animal utilizado para se referir pejorativamente aos torcedores corintianos. “Pode pedir empréstimo, que não tem problema, não! A gente empresta! Para pagar lá a luz. Está tranquilo!”, completou.

Nesta quinta-feira, um vídeo anunciando a live com o jogador palmeirense foi postado pelo perfil oficial do presidente corintiano Andrés Sanchez no Instagram. Em nota publicada por meio de seu site, o Corinthians informou que a conta do dirigente foi invadida.

No final do último mês de abril, o Corinthians teve a energia elétrica cortada no Parque São Jorge por não pagar a conta. De acordo com o clube alvinegro, a situação foi consequência de um erro em função do rodízio de funcionários, adotado após a pandemia de coronavírus.

A transmissão em vídeo com Felipe Melo teve aproximadamente uma hora de duração. Após as provocações ao Corinthians, o palmeirense respondeu perguntas sobre sua carreira elaboradas pela mediadora e outras enviadas por alunos de jornalismo.