Felipe Melo alfineta Santos para defender futebol do Palmeiras

O Palmeiras, de Luiz Felipe Scolari, tem como estilo um futebol vertical, com poucos passes, mesmo com tamanha qualidade técnica de seus jogadores. Quando questionado sobre as críticas referentes ao modo de jogo do Verdão, Felipe Melo citou o Santos para defender sua equipe.

“São várias formas de jogar futebol, cada treinador tem uma. Jogamos contra o atual líder do Campeonato Brasileiro, que tem posse de bola, e o jogo foi 4 a 0 para o Palmeiras. Muito se fala, é bonito ver o Santos jogar, muito bonito. Já saiu de três competições. Enquanto o Palmeiras ou Flamengo, equipes que estão em outra competições viajando para jogar, o Santos está descansando, com tempo para trabalhar”, disse.

“Quando é um clube gigante como é o Santos, com uma comissão técnica importante, com grandes jogadores, se você tem tempo para trabalhar ajuda bastante. Cada um tem uma maneira de jogar, não vejo crítica. O Liverpool jogou contra o Barcelona, que toca muito a bola, e o Liverpool passou e foi campeão da Champions League. Essa é a nossa forma de jogar, um time que muito verticaliza”, completou.

O meio-campista do Palmeiras ainda foi abordado sobre as recentes contratações do futebol brasileiro, especialmente a de Daniel Alves pelo São Paulo. Ao discorrer sobre o assunto, Felipe Melo ressaltou que as chegadas de treinadores estrangeiros são positivas, mas é preciso valorizar o que surge dentro do país.

“É bom, estão vindo jogadores de renome. Os clubes estão se fortificando. Torna o campeonato ainda mais difícil de ser vencido. Isso faz com que os estádios encham, a rivalidade dos clássicos afloram ainda mais. É importante grandes treinadores virem para o nosso futebol. Mas eu creio que temos de saber valorizar o nosso produto. É muito fácil valorizar o produto de fora”, analisou.

“Temos profissionais competentes. Falo de treinador e jogador também. Um jogador vem de fora e faz uma coisa ou outra e “nossa, é ídolo”. E a gente vem grandes jogadores que vêm da base, que não tiveram oportunidade de ir para a Europa e fazem melhor do que os gringos. Temos de valorizar nosso produto, o brasileiro. Mas é importante, os treinadores de Santos e Flamengo, que dirigiram grandes clubes e seleções, fazem com que nosso campeonato fique mais rico”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva